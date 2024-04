Piozzo si arricchisce con una nuova panchina dedicata alla pace [FOTO]

È stata presentata ieri, giovedì 18 aprile, una nuova panchina dedicata alla pace che arricchisce gli angoli di Piozzo dedicati al rispetto, in tutte le sue forme e alla gentilezza.

L'iniziativa, come per le precedenti, è nata grazie ad Anna Tognella, moglie del sindaco Antonio Acconciaioco che ieri ha accolto i bambini delle scuole dell'infanzia e delle elementari che hanno visitato le panchine e riflettere sul loro significato.

Questa la frase di Madre Teresa di Calcutta che era stata scelta per la panchina viola di Piozzo, dedicata alla gentilezza e inaugurata a giugno 2021 (leggi qui) in frazione San Grato dove ora è presente anche un'altra panca, multicolore, dedicata alla pace.

Una piccola opera, molto colorata, che invita a riflettere in un periodo come quello in cui stiamo vivendo segnato da conflitti e guerre.

L'area è stata poi arricchita da un cuore realizzato con le bandierine della pace. La panchina e gli allestimenti sono stati realizzati dalla signora Anna, rispettivamente con le amiche Daniela Grisotto e Maria Rita Giuliano. Con la signora Tiziana Piola e Patrizia Brogna sono poi state "rinfrescate" le panche dedicate ai quattro elementi, nell'area giochi, sempre in frazione San Grato. Tutti i cestini per i mozziconi di sigaretta sono poi stati colorati a tema e accompagnati dal cartello "non chiederti cosa Piozzo può fare per te, ma cosa tu puoi fare per Piozzo", iniziando a tenerlo pulito non gettando mozziconi a terra.

Così a Piozzo è nato un vero e proprio percorso, che va da San Grato al centro, dedicato alle panchine: quella viola del rispetto, quella della pace e l'angolo del rispetto di fronte al municipio, dove ci sono quelle contro la violenza sulle donne, contro il bullismo, a favore degli animali e per gli anziani, sull'amore, contro il razzismo e a tutela dell'ambiente.