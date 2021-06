A Piozzo nasce la panchina viola della gentilezza (FOTO)

E' una frase di Madre Teresa di Calcutta quella scelta per la panchina viola di Piozzo , dedicata alla gentilezza.

Il comune, la scorsa settimana, ha aderito all'iniziativa "Settimana nazionale della panchine viola" inaugurandone una in località San Grato

L'iniziativa, parte del progetto "Costruttori di gentilezza" promosso dall'associazione "Cor et Amor", era iniziata nel 2019 con l'inaugurazione della prima panchina a Quincinetto, in provincia di Torino, dando il via a un vero e proprio sistema nazionale.

A Piozzo, però, non si sono limitati solo alla panchina, per promuovere le pratiche di gentilezza è stata allestito un vero e proprio angolo viola: una bicicletta, una bambola e un fiore i cui petali ricordano tante parole semplici che sottovalutiamo "buongiorno", "grazie", "prego", "scusa".

L'area, inaugurata dal sindaco Antonio Acconciaioco, è stata riqualificata grazie all'aiuto di tanti volontari e la panchina viola, realizzata su proposta della signora Anna Tognella, promotrice già di diverse altre iniziative in paese (la zucca rosa gigante per la campagna LILT, la scarpa rossa contro la violenza sulle donne e le panchine dell'angolo del rispetto, ndr) che spiega: "La buona riuscita di questo progetto è merito della mia squadra tutta al femminile composta da Marina e la figlia Letizia, Tiziana e Patrizia, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla creazione di questo angolo di gentilezza!".