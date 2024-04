Trasportato in ospedale a Cuneo l'uomo rimasto ferito mentre scavalcava la recinzione di casa a Bene Vagienna

In corso a Bene Vagienna in via Fossano un soccorso persona, rimasta infilzata nella cancellata di casa nel tentativo di scavalcarla.

In arrivo sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e Fossano, atteso anche l'elisoccorso del 118.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

----------------------------------------------------------

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19.10: Si è concluso senza conseguenze particolarmente gravi per la persona ferita l'incidente occorso nel pomeriggio. Si tratta di un anziano che, dimenticate le chiavi di casa, ha accostato il trattore accanto alla cancellata dell'abitazione per scavalcarla. Nel tentativo è però scivolato, rimanendo incastrato e ferendosi ad una gamba.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra di Mondovì che insieme con i volontari di Fossano lo hanno liberato. Nel frattempo era intervenuto anche l'elisoccorso del 118 che ha provveduto a trasportarlo al Santa Croce di Cuneo.

Le sue condizioni, come detto, non sembrerebbero però fortunatamente gravi