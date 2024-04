Mancano poche ore all’halving del Bitcoin. Cosa c’è da sapere

Con l'avvicinarsi dell'halving del Bitcoin, gli investitori si trovano di fronte a una fase cruciale per la criptovaluta. Questo evento, che si verifica ogni quattro anni, ha il potenziale di influenzare notevolmente il prezzo della criptovaluta più famosa al mondo.

Durante l'ultimo mese, il Bitcoin ha viaggiato su una vera e propria montagna russa, con picchi e ribassi più intensi del solito. Prezzi che hanno sfiorato i $72.000 sono stati seguiti da ribassi fino a toccare i $60.617, in una serie di movimenti che hanno lasciato gli investitori con il fiato sospeso.

Sebbene la volatilità delle criptovalute sia spesso il principale responsabile di tali fluttuazioni, questa volta c'è un motivo più concreto: l'halving. Si tratta di un evento che, se da una parte potrebbe generare confusione, dall'altra è spesso il catalizzatore di significativi guadagni. Se siete interessati al mondo delle criptovalute, ecco tutto quello che dovete sapere sull'halving.

Che cos’è l’halving?

L'halving è un evento cruciale nel mondo delle criptovalute, soprattutto per il Bitcoin, e si verifica approssimativamente ogni quattro anni. Durante l'halving, la quantità di nuovi Bitcoin immessi nel mercato tramite il processo di mining viene ridotta del 50%.

Questo avviene attraverso una modifica al protocollo del Bitcoin che dimezza la ricompensa per i miner che confermano le transazioni e aggiungono nuovi blocchi alla blockchain. Di conseguenza, l'offerta di Bitcoin sul mercato diventa più limitata, creando una maggiore scarsità della criptovaluta e, potenzialmente, aumenta il suo prezzo.

L'halving è quindi un meccanismo integrato nel sistema del Bitcoin progettato dal suo creatore, Satoshi Nakamoto, per controllare l'inflazione e garantire la sostenibilità della rete nel lungo termine.

Quando ci sarà l’halving?

Come detto in precedenza, l'halving del Bitcoin avviene circa ogni quattro anni, seguendo un ciclo predeterminato nel protocollo della criptovaluta. Tuttavia, non esiste una data esatta per l'halving, poiché dipende dal numero di blocchi di Bitcoin estratti.

Solitamente, l'halving si verifica dopo che sono stati minati 210.000 blocchi. Le previsioni attuali indicano che il prossimo halving potrebbe verificarsi tra il 19 e il 20 aprile. Tuttavia, è importante tenere presente che queste date sono stime e potrebbero variare leggermente a seconda del ritmo del mining e della conferma dei blocchi nella rete Bitcoin.

Quando si è verificato l’ultimo halving e cosa succederà dopo al prezzo del Bitcoin?

L'ultimo halving del Bitcoin si è verificato l'11 maggio 2020. Tuttavia, l'impatto immediato sull'andamento del prezzo del Bitcoin non è stato significativo. Inizialmente, potrebbe non esserci una reazione immediata al prezzo, ma nel corso del tempo, l'halving potrebbe influenzare la domanda e l'offerta di Bitcoin, con conseguenze sul prezzo.

Storicamente, dopo gli halving, si è verificata una tendenza al rialzo dei prezzi del Bitcoin nel lungo periodo. Ad esempio, nel periodo successivo all'halving del 2016, il prezzo del Bitcoin ha registrato un aumento significativo nel corso dei mesi successivi. Gli investitori guardano spesso agli halving come a eventi che potrebbero innescare un aumento della domanda di Bitcoin, poiché la riduzione dell'offerta potrebbe portare a una maggiore scarsità e, di conseguenza, a un aumento del prezzo.

Tuttavia, è importante sottolineare che il mercato delle criptovalute è estremamente volatile e soggetto a molteplici fattori, tra cui la speculazione degli investitori, le notizie del settore e le regolamentazioni governative. Quindi, sebbene gli halving possano influenzare il prezzo del Bitcoin nel lungo termine, non esiste alcuna garanzia di un risultato specifico e gli investitori dovrebbero fare attenzione e condurre ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.

Quanti Bitcoin ci sono oggi in circolazione e quanti ancora ne possono essere minati?

Attualmente, sono stati minati circa 19,57 milioni di Bitcoin, su un totale di 21 milioni previsti. Ciò significa che rimangono circa 1,45 milioni di Bitcoin da estrarre tramite il processo di mining.

Tuttavia, il tasso di emissione dei nuovi Bitcoin diminuisce progressivamente a causa dell'halving periodico, che riduce la ricompensa per i minatori. Si prevede che l'ultimo Bitcoin sarà generato intorno al 2140. Questo limite di offerta fissa conferisce al Bitcoin una caratteristica di scarsità, il che potrebbe influenzare la sua valutazione sul lungo termine.

