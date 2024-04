“QuintEssenza” 2024 si presenta più grande e più ricca per festeggiare le nozze d’argento

La XXV edizione di “QuintEssenza” va in scena a Savigliano domenica 19 maggio 2024 e per festeggiare le nozze d’argento con il suo affezionato pubblico si presenta ancora più grande e ricca di proposte rivolte ai tanti appassionati di profumi, colori delle piante, fiori, spezie, erbe aromatiche ma non solo.



Quest’anno, infatti, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni aumenta il numero degli spazi del centro cittadino che si prestano a farle da palcoscenico, andando a coinvolgere anche piazza Cavour, dove si svolgono i mercati di prodotti locali di Cascine Piemontesi (Confagricoltura) e Campagna Amica (Coldiretti), mentre in via Garibaldi fanno la loro comparsa i giochi di legno giganti realizzati con materiale di recupero di Rici-Giochi.



Per il resto la fiera mantiene la suddivisione delle piazze e delle vie della città in aree tematiche, dove i professionisti del settore mettono in mostra i loro prodotti di matrice naturale e biologica in selezionati mercati, a cui fanno da contorno una serie di eventi collaterali in fase di organizzazione.



Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com.



“QuintEssenza è donna, una manifestazione dove protagoniste sono le erbe, le spezie, i fiori e il giardino – spiega Andrea Coletti, presidente Fondazione Ente Manifestazioni - . Protagonisti saranno sempre espositori specializzati, suddivisi in aree tematiche con i loro prodotti naturali, ecosostenibili, colorati e profumati, prodotti per il benessere, dalla cosmesi naturale, all’aromaterapia, agli infusi, alle tisane, ai distillati, etc. Ma non basta, perché ci sarà spazio anche per il florovivaismo e per l’editoria specializzata, mentre in particolare il progetto Rici-Giochi si trova in piena sintonia con l’evento in quanto nasce dall’esigenza di tornare alla semplicità e al riutilizzo, dal bisogno di riappropriarsi delle piazze come luogo di svago e ritrovo”.



Come ogni anno, per un giorno in occasione di “QuintEssenza”, le vie e le piazze del centro storico di Savigliano cambiano nome e si ammantano di una atmosfera primaverile unica e magica. Piazza Santarosa, cuore pulsante della fiera, si trasforma così in “Piazza delle Erbe”, vestendosi di colori e sprigionando i profumi, le proprietà e le virtù delle erbe officinali e delle essenze. Piazza Cesare Battisti diventa il “Giardino a cielo aperto”, con fiori primaverili, gerani, surfinie, aromatiche, perenni fiorite, servizi per il verde arboreo ornamentale, piante da ornamento e da giardino.

I manufatti artigianali sono, invece, i protagonisti delle “Vie degli Hobbisti”: Via Torino, Corso Roma, Via Sant’ Andrea e Piazza Turletti. Piazza Molineri si reinventa come “Isola del verde e dei profumi”, un angolo dedicato ai fiori e al giardino, mentre l’apertura del Chiostro dell’ Università continua a restare un punto centrale della manifestazione ospitando un ricco programma di attività per bambini e adulti. Infine, come già anticipato, Piazza Cavour ospita le aziende agricole produttrici delle associazioni di categoria mentre Via Garibaldi, oltre ad ospitare il Corso di laurea in Tecniche erboristiche, ospiterà l’Area Kids con il progetto Rici-Giochi.