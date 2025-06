A Robilante il treno dei sogni: successo di pubblico per l’evento del Ferroclub Cuneese [FOTO]

È stato un vero e proprio successo quello registrato ieri, lunedì 2 giugno, in occasione della corsa speciale da Cuneo a Robilante organizzata dal Ferroclub Cuneese, in collaborazione con Arenaways e con il sostegno del Comune di Robilante. Un treno carico di emozioni e di speranze, accolto da un pubblico entusiasta non solo a bordo, ma anche tra le sale del museo ferroviario locale, rimasto aperto per l’occasione.

“È stato un successo, un evento che ci ha dato una spinta fortissima a riproporre iniziative simili – raccontano i componenti del Ferroclub –. Riuscire a organizzare un treno tutto per noi è stata una piccola vittoria. Una giornata davvero speciale”.

Oltre all’aspetto nostalgico e culturale, la giornata ha avuto anche un forte valore simbolico per il futuro della mobilità su rotaia in provincia di Cuneo. L’iniziativa ha infatti permesso ad Arenaways – il nuovo operatore ferroviario attivo sul territorio – di mostrare il proprio treno e raccontare il servizio avviato dal 15 gennaio 2025 sulla linea Cuneo-Saluzzo, una tratta storica finalmente tornata operativa dopo anni di silenzio.

"Una soddisfazione non da poco riuscire a organizzare questo treno – commenta Jacopo Galfré del Ferroclub Cuneese –. È stato un po’ il treno dei sogni. Ma dimostra che, se si è riusciti a fare questo, si possono fare anche altre corse su altre linee. Con Arenaways si è aperta una grossa possibilità”.

Il pienone registrato lungo tutto l’arco della giornata – dal viaggio stesso alle visite al treno in stazione, fino al museo ferroviario – testimonia la fame di ferrovia che ancora esiste nelle nostre valli. Un segnale forte, rivolto a istituzioni e operatori: il treno non è solo un mezzo del passato, ma può tornare ad essere protagonista del futuro.