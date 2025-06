Il Gruppo Giovani di Caramagna spegne le sue prime trenta candeline

A partire dalle ore 18 di venerdì 6 giugno, la storia del mitico Gruppo Giovani sarà ripercorribile, passo dopo passo, grazie alla mostra fotografica e di oggettistica allestita in Via Luigi Ornato; saranno esposti centinaia di scatti che racchiudono l’essenza del vitalizio, gli eventi, le gite, le feste e i concerti organizzati ed animati in questi lunghi 6 lustri di vita.

Per completare al meglio questo tuffo nei ricordi, nella serata di venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 20.30, sarà proiettato presso il polivalente un video-documentario, con interviste, video storici ed immagini inedite dei fondatori del gruppo e di molti ragazzi che hanno fatto, e tuttora stanno facendo, la storia del Gruppo Giovani, fondato nel 1995 in ricordo di Claudio, un ragazzo pieno di gioia e vitalità, che ci ha lasciato troppo presto.

Non mancherà l’appuntamento col buon cibo; l’“Aperitorre”, uno dei cavalli di battaglia del Gruppo Giovani, sarà proposto nella serata di venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18 e nella mattinata di sabato 7 giugno, a partire dalle ore 11, presso uno dei luoghi simbolo dei ragazzi: la Torre del Vecchio Consiglio.

La stessa torre, ospiterà nella serata di venerdì, a partire dalle ore 21.30, il “GG Party”, con tanta buona musica ed ottimo street-food.

Sarà invece Piazza Boetti, altro luogo storico in cui si sono esibiti artisti di fama nazionale ed internazionale, ad ospitare il “Fantarock”, una rassegna musicale che in passato ha fatto le fortune del Gruppo Giovani. Artisti del calibro dei Nomadi, Marlene Kuntz e molti altri, hanno calcato il celebre palco che, in questa circostanza ospiterà gli “Half Pipe”, la storica band caramagnese che si riunirà per l’occasione per un live carico di energia, nostalgia e puro spirito rock, i “Persiana Jones che, dopo 30 anni di carriera e migliaia di concerti in giro per l’Italia e l’Europa, tornano a Caramagna con il loro mix, ska, punk e rock, e Cisco e gli ex Modena City Ramblers, con il live “Riportando tutto a casa 30 anni dopo”; Cisco ha deciso di “riportare a casa” alcuni dei suoi vecchi amici che avevano contribuito alla nascita di quel disco, ancora amatissimo dal pubblico.

L’appuntamento col “Fantarock”, assolutamente da non perdere, è programmato per sabato 7 giugno a partire dalle ore 20.30.

Il divertimento non si esaurirà con il termine del concerto; a seguire, sarà infatti il dj-set dei ragazzi del Gruppo Giovani a prendersi la scena, a conclusione di una due giorni di festa che si preannuncia memorabile!

Nelle scorse settimane l'ex presidente del Gruppo Giovani Luigi Chiaraviglio e uno dei fondatori dell'associazione Marco Osella sono stati a Palazzo Lascaris a presentare l'iniziative dei 30 anni del Gruppo Giovani al presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco e lo stesso Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha deciso di sostenere l'iniziativa con l'organizzazione partecipata della stessa