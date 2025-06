Boves ha celebrato la 24ª edizione della Spasgiada Galupa: un successo di gusto e comunità

Lunedì 2 giugno, Boves ha ospitato la 24ª edizione della Spasgiada Galupa, la celebre passeggiata enogastronomica che ha attirato numerosi partecipanti desiderosi di scoprire le delizie culinarie locali e godere delle bellezze del territorio. L’evento ha seguito un percorso ad anello di circa 11 km, con partenza e arrivo in piazza dell’Olmo, toccando diverse frazioni del comune.

La giornata è iniziata alle 10:00 con la distribuzione dei kit ai partecipanti: una tasca portabicchiere, un bicchiere riutilizzabile e i ticket per le degustazioni. L’associazione Rivoira Terra di Vita ha dato il via all’evento con un aperitivo, seguito da sei tappe gastronomiche:

1. Via Rana: sosta rinfrescante con distribuzione di acqua a cura dell’associazione La Sporta.

2. Santuario di Sant’Antonio: antipasto con cipolle ripiene, spiedini, salame e tartine, preparati dalla Pro Loco di Castellar e dai Cerati.

3. Fontanelle: piatto di sedanini al ragù e piselli offerto dalla Pro Loco dei Santi Coronati.

4. Località San Giovanni: salsiccia alla brace e misticanza serviti dai volontari della Legion Straniera.

5. Via Auta: degustazione di formaggi locali, tra cui un primo sale e uno stagionato, proposta dai volontari di Sant’Anna.

6. Piazza dell’Olmo: conclusione dolce con una fetta di crostata alla marmellata offerta dal comitato di Roncaia.

Lungo il percorso, i volontari dell’Acli Mellana e del comitato di San Mauro hanno garantito supporto e sicurezza ai partecipanti.

La Spasgiada Galupa ha registrato una forte affluenza, con biglietti esauriti già nei giorni precedenti l’evento. L’organizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le Pro Loco, i comitati e le associazioni locali, che hanno lavorato con entusiasmo per offrire un’esperienza indimenticabile.

Nonostante il tempo variabile, la manifestazione si è svolta regolarmente, confermando l’impegno della comunità bovesana nel promuovere le tradizioni e i prodotti del territorio.