Tennistavolo: TT Alba Emmerre bissa la promozione e vola in D1

Una vittoria dal sapore speciale per Umberto Actis Perino (capitano), Christian Di Gangi, Lorenzo Tarditi ed Enea Travaglio: la formazione "TT Alba Emmerre", grazie al 4-2 casalingo in campionato serie D2 contro "PGS Avis Isola Piz Barby E Gio", ha ottenuto la promozione in serie D1 con un turno d’anticipo.

Si dice “Repetita iuvant”, ed i pongisti albesi hanno preso alla lettera questo adagio latino: due stagioni e due promozioni passando dalla serie D3 alla D1, che verrà affrontata nella stagione sportiva 2024/25.

Un traguardo importante, raggiunto con grande determinazione da questa squadra per metà esordiente in D2. Fin dalle prime giornate di campionato le “volpi rosse” sono state protagoniste in alta classifica, in un Girone F dove si sono giocate la prima posizione con "PGS Auxilium Fossano TT B".

La matematica ha premiato TT Alba Emmerre con una seconda piazza che, ad una giornata dal termine, fa rima con promozione grazie al +3 in classifica su "PGS Avis Isola Lava&Cuci". È tempo di festeggiare anche guardando ai numeri: otto vittorie su undici incontri, una sola sconfitta (contro la capolista Fossano fuori casa), imbattibilità matematica negli incontri casalinghi.

A livello individuale spicca Christian Di Gangi, capace di vincere 20 partite su 21 (95%) piazzandosi secondo tra i 30 pongisti del girone, e Umberto Actis Perino con il 68% di vittorie (15 su 22) all'esordio in D2.

Con questa promozione Tennis Tavolo Alba aggiunge un altro importante tassello al puzzle dell'agonismo: si tratta della terza promozione in due anni per la società albese, dopo le due (da D3 a D2 e da D2 a D1) della scorsa stagione.

Chi volesse iniziare a giocare a tennis tavolo e provarlo gratuitamente può richiedere info via email a ttalba@tiscali.it, o scrivere su Messenger seguendo la pagina facebook.com/tennistavoloalba, o in DM su instagram.com/tennistavolo_alba.

I corsi sono al PalaShuttle Montessori di Alba (C.so Europa 74): under 18 lunedì ore 18:30-20:20; adulti mercoledì ore 19-20:30.