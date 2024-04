Bosia celebra Don Gianolio con un murale: "Una mente brillante con un grande intuito"

Domenica 23 giugno sarà un giorno importante per Bosia che celebra il decennale del premio Ancalau, omaggio alla creatività e ai personaggi che hanno dato un grande contributo al territorio, con l'inaugurazione del murale realizzato da Silver Veglia e dedicato a don Gianolio, che tra le sue numerose opere sociali, fu artefice della creazione della scuola di formazione professionale Inapli (oggi Apro). Spiega il sindaco Ettore Secco: “È stata una figura di riferimento e aveva un grande intuito. Ha permesso la formazione dei ragazzi nelle officine, nei laboratori e nelle aziende, creando una manodopera qualificata che non c’era”.

Su don Gianolio circolano numerosi aneddoti, come ricorda ancora il primo cittadino: “Pare che sia stato lui stesso a consigliare a Michele Ferrero di istituire i pullman per permettere al personale di raggiungere l’azienda. In Alba non c’erano alloggi e quasi nessuno aveva la patente. E con questo mezzo le persone sarebbero potute tornare a casa e continuare a coltivare la campagna senza rischiare che si spopolassero i paesi. Durante la giornata del 23 giugno ci sarà un vasto programma tra iniziative e riconoscimenti, ma lo ricorderemo con diverse testimonianze, mentre stiamo già pensando di organizzare un convegno in autunno su don Gianolio, coinvolgendo gli insegnanti, i direttori e gli studenti che hanno frequentato la scuola di formazione professionale che lui ha creato”.