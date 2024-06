Mondovì: con alcol in corpo quattro volte oltre il limite, urta un’auto e fugge

Attimi di tensione a Mondovì, nella mattinata di oggi (venerdì 14 giugno), per l’intervento delle forze di Polizia Locale in corso Italia.



A causare l’attività delle forze dell’ordine e di soccorso un automobilista, che verso le 10 e proprio in corso Italia ha urtato un’altra vettura per poi fuggire immediatamente. I presenti sul luogo dello scontro hanno quindi allertato la Locale. Le due pattuglie si sono prontamente lanciate all’inseguimento dell’auto, che è riuscita a raggiungere località Beila prima di essere fermata dalle pattuglie della Locale, a causa dei danni riportati al veicolo nell’urto il mezzo proiettava fumo dal radiatore, fatto che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.



Uscito dal mezzo l’automobilista è stato fermato e sottoposto all’alcoltest, che ha dato risultato positivo: l’uomo ha dimostrato di avere in corpo alcol in una quantità quattro volte superiore al limite consentito.



Immediato il trasporto in ospedale. Le autorità stanno procedendo nei confronti dell’uomo con tutti i passaggi di rito, tra cui il sequestro dell'automobile.