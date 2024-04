Vigili del fuoco liberano capriolo rimasto incastrato in una cancellata a Guarene

Verrà rimesso in libertà dai veterinari dell’Asl Cn2 l’esemplare di capriolo che, poco dopo le ore 12 di oggi, sabato 20 aprile, probabilmente nel tentativo di entrare in quel cortile per attraversarlo, è rimasto incastrato nella cancellata di un’abitazione in strada Boella a Guarene.

Impossibilitato a muoversi, l’animale si è comprensibilmente agitato. Per liberarlo e consegnarlo alle cure dei veterinari intanto chiamati sul posto è servito l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, allertata dal Distaccamento di Alba.