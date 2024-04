Nei locali del Centro di formazione professionale CeMon, al Beila di Mondovì, si è svolto, nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 aprile, il Consiglio provinciale delle Acli cuneesi, presieduto dal presidente Elio Lingua, con i vice Paolo Giordano (vicario) e Mariangela Tallone.

In apertura di seduta, il consigliere Piermario Longo ha illustrato in breve la storia del luogo ospitante (la Colonia Beila) e, di seguito, sono state fornite alcune comunicazioni: le nuove affiliazioni alle Acli Cuneesi (13 associazioni, tra Aps e Ads) da parte del coordinatore della Segreteria provinciale Acli, Marco Dalmasso; la piattaforma “Welfare informa” di proprietà delle Acli cuneesi, che offre la possibilità agli operatori di verificare in pochi minuti quali misure (contributi e bonus) sono disponibili per ciascun utente o famiglia, in base alle sue condizioni famigliari ed economiche (illustrate dal direttore delle Acli cuneesi, Loris Marchisio); la partecipazione di alcuni volontari della Fap, all’assemblea nazionale dei promotori sociali del Patronato Acli a Sacrofano (Roma), presentata dal segretario provinciale Fap, Raffaele Fattoruso; l’iniziativa della “Cena didattica” (che ha fatto seguito al Consiglio) organizzata dalle Acli Cuneesi con la Lilt (Lega Tumori di Cuneo) evidenziata dal presidente di Avoca e delegato ai rapporti con la Lilt, Ferruccio Dallarovere, e il bilancio dell’associazione in fase di approvazione, presentato dal vice presidente vicario, Paolo Giordano.

Il presidente Lingua ha poi presentato i principali appuntamenti che attendono le Acli nei prossimi mesi, in particolare ha sottolineato la data di sabato 5 ottobre, per la convocazione del XXXIII Congresso Provinciale delle Acli Cuneesi, approvata dal Consiglio.

E’ seguita una verifica delle iniziative portate avanti durante gli ultimi mesi e dell’attività svolta durante il quadriennio; ai consiglieri è stato consegnato un breve sunto degli impegni che il Consiglio si era assunto all’inizio del mandato (2020) ed è stato chiesto loro di segnalare proposte ed eventuali criticità.

L’incontro è proseguito con la cena didattica “La salute a tavola”, organizzata dalle Acli provinciali cuneesi con la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Cuneo, durante la quale la nutrizionista Barbara Giordano e la psicologa Antonella Marenchino, hanno fornito delle utili informazioni sugli alimenti, sul modo di cucinarli e abbinarli, e su quando è meglio consumarli. Le varie portate, ottimamente cucinate e impiattate dagli studenti del CeMon, sono state molto apprezzate da tutti i commensali.

La serata si è conclusa con una breve presentazione, da parte della dipendente Acli, Chiara Riggio, del nuovo sito delle Acli provinciali cuneesi, realizzata dalla GEM Communication di Dronero.