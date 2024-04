Savigliano, al teatro Sorelle Milanollo in scena la Compagnia Teatrale El Fornel

Sabato sera 20 aprile alle ore 21.15 al teatro Sorelle Milanollo di piazza Turletti a Savigliano ci sarà la Compagnia Teatrale El Fornel che presenterà la commedia "Trove' na fomna, en bijet per El paradiso", due atti con la regia di Germano Giachino.



Commedia comico-brillante in due atti di Oreste De Sanctis, traduzione a cura de El Fornel, adattamento e regia di Germano Giachino.

"Trovare una donna è un biglietto per il paradiso". Che significa? Per alcuni vuol dire rispettare il volere di una madre, per altri ricercare l'approvazione degli altri. Per altri ancora, le donne non sono in sé un paradiso che ci rende felici e ci completa.



I personaggi della storia che vi andremo a raccontare, cioè Nestu e Cesca Fisur e Bastian Chiabotto ci aiuteranno a rispondere a questa domanda.



Il primo atto è contrassegnato da comicità pura, senza particolari riflessioni di fondo.

Il secondo, invece, lascia maggior spazio a tematiche sociali e quanto mai attuali.



Prenotazioni al numero 349/0575239 oppure 345/7633978.