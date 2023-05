Savigliano, la piscina potrà riaprire dopo un intervento di manutenzione straordinaria sul tetto

In attesa che con l’arrivo della bella stagione si aprano le vasche esterne della piscina di Savigliano, sul futuro della struttura interna, chiusa da oltre cinque mesi, si è parlato nel corso del Consiglio Comunale tenuto lo scorso giovedì 27 aprile.

L’impianto natatorio, gestito dal Centro Sportivo del Roero, era diventato inagibile dopo il crollo di una parte del controsoffitto. In seguito a una perizia tecnica il sindaco Antonello Portera aveva emesso l’ordinanza che ne disponeva la chiusura.

“Nelle scorse settimane – spiega il sindaco - ci è stata illustrata dai tecnici una relazione che rende possibile un intervento di riparazione provvisorio, permettendo così la riapertura della piscina, per un periodo dai 3 ai 5 anni, grazie a lavori che verranno eseguiti sulle travi del tetto con l’eliminazione dell’attuale controsoffitto. Questi interventi dovrebbero essere contenuti in una spesa inferiore a 500mila euro.

Al momento sono in corso interlocuzioni e passaggi autorizzativi e burocratici con i vari soggetti interessati, a partire dal gestore fino all’organizzazione all’interno degli uffici comunali (finanziario, urbanistica, lavori pubblici, ndr).

Nei prossimi giorni, in attesa che venga protocollata la relazione si faranno della valutazioni contrattuali e sarà presa una decisione sperando che sia la migliore per la città di Savigliano e per tutti gli utenti della piscina che ne attendono la riapertura.

I tempi dell’eventuale intervento - conclude Portera - dipendono da una serie di variabili e potrebbero essere più ottimistici rispetto a quanto ci si aspetti”.

Sulla vicenda interviene poi Paolo Tesio, consigliere di minoranza, a nome del gruppo "Spazio Savigliano". “Volevamo esprimere un apprezzamento per la soluzione illustrata dal sindaco – sostiene Tesio -, tra le migliori che abbiamo auspicato. Credo che l’obiettivo condiviso da tutto il Consiglio comunale sia quello di limitare al minimo la chiusura dell'impianto.

Adesso, individuata la strada, non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo. Occorre fare in fretta e fare bene secondo quanto la legislazione permette.

Proprio per questo – continua Tesio - il nostro gruppo si permette di segnalare alcuni punti, che sicuramente saranno già stati esaminati dall’Amministrazione.

La fattibilità dell’intervento, non può prescindere dall’allungamento del contratto di gestione attualmente in scadenza e, proprio per questo, se si verrà trovare la soluzione sostenibile a livello giuridico per la proroga, saremo decisamente favorevoli.

Dato che presumibilmente servirà una variazione di bilancio per sbloccare le risorse, proponiamo una convocazione di un Consiglio comunale straordinario il prima possibile.

Infine – conclude Tesio - suggeriamo di impegnare una parte del considerevole avanzo di amministrazione per la progettazione della nuova piscina, in modo da far proseguire in maniera parallela i due percorsi: l’intervento sull’impianto attuale e la progettazione di quello futuro”.

Intanto i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione del vecchio impianto natatorio non potranno essere così immediati perché è necessario progettarli e appaltarli.

Queste tempistiche non faciliteranno la riapertura della piscina coperta in tempi brevi, visto che molto probabilmente per questa si dovrà attendere sino almeno agli inizi del 2024.

Per quanto riguarda la costruzione del nuovo impianto anche in questo caso i tempi non saranno brevi in quanto è necessario progettarlo, reperire i finanziamenti e trovare un’area adatta su cui costruirlo.