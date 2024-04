L’albese Roberta Ceretto designata nel consiglio generale della Fondazione Crt

Il Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino-Crt ha individuato venerdì 19 aprile l’imprenditrice Roberta Ceretto tra i tre nomi segnalati per il prossimo mandato dal presidente della Provincia di Cuneo.

A farlo sapere la stessa Provincia, che ricorda anche come, della terna sottoposta all’attuale Consiglio della Fondazione Crt, facessero parte anche Paolo Adriano, avvocato già sindaco di Mondovì, e Michele Antonio Fino, professore universitario.

Per la formazione della terna il presidente della Provincia Luca Robaldo aveva seguito le indicazioni giunte dal Consiglio Provinciale nella seduta del 26 gennaio scorso e che prevedevano, come linee di indirizzo, il rispetto dell’equilibrio di genere, responsabilità e competenza professionale e, infine, il criterio della rappresentatività e multidisciplinarietà, in rappresentanza delle peculiarità territoriali della comunità cuneese.

Nel congratularsi con la neo eletta, il presidente della Provincia ha ricordato che "Ceretto, come d’altronde gli altri due candidati, è espressione del territorio nel suo ambito specifico e che la scelta effettuata dal Consiglio Generale dà alla Granda la possibilità di essere rappresentata al meglio".

Nata a Torino il 6 ottobre 1972, albese, laurea in Lettere e Filosofia, Roberta Ceretto è una nota imprenditrice vinicola. Tra i suoi attuali incarichi quelli di consigliere di amministrazione dell’Azienda vitivinicola Ceretto Srl, per la quale cura anche la comunicazione, i rapporti con la stampa, il marketing e lo sviluppo dei numerosi progetti culturali che da anni caratterizzano l'attività della cantina. E’ stata inoltre membro del Consiglio Generale della Fondazione Crc, consigliere di amministrazione della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra onlus e dell’Agenzia di Pollenzo; poi consigliere del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani (2004-2007) e vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria di Cuneo (2005-2008).