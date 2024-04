"Cessate il fuoco": Donne in cammino per la Pace a Mondovì

Le Donne in Cammino per la Pace di Mondovì sono tornate in strada per continuare a diffondere tra la gente la findamentale richiesta: "Cessate il fuoco".

Il 25 aprile, giornata della liberazione dal nazifascismo, cammineranno insieme agli altri cittadini per onorare i protagonisti della Resistenza che hanno testimoniato la volontà di costruire concretamente un mondo nuovo, più giusto e più libero per tutti. I conflitti attualmente in corso, purtroppo, dimostrano che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto. Per questa ragione invitano tutte le persone a non restare indifferenti e a portare parole ed azioni di pace ovunque sia possibile.