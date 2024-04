Come comprare 99Bitcoins: guida pratica per tutti

99Bitcoins è un progetto basato sul modello Learn-to-Earn, creato per consentire agli appassionati di criptovalute di ricevere ricompense in token 99BTC, seguendo dei corsi didattici riguardanti il settore degli asset digitali.

99Bitcoins dispone di corsi didattici online per i trader alle prime armi, così come per gli esperti che spiegano come comprare determinate criptovalute, le basi della blockchain, i segnali di trading, strategie e tanto altro.

Una volta lanciato il progetto, i trader del 99BTC potranno utilizzare una dashboard e scegliere i propri corsi preferiti.

Insieme ai corsi didattici, sarà possibile completare questionari interattivi per verificare la propria preparazione e salire di livello all’interno dell’ecosistema 99Bitcoin, al fine di ottenere ricompense in 99BTC.

Partito come un sito web con spiegazioni su come comprare il Bitcoin tramite Paypal, 99Bitcoins si è trasformato in un vero e proprio ecosistema, con tutorial di vario genere che abbracciavano l’intero mercato delle criptovalute.

L’obiettivo del team è tokenizzare l’apprendimento all’interno del settore degli asset digitali, seguendo la scia del successo dei modelli Play-To-Earn e Move-To-Earn.

La presale di 99Bitcoins ha raccolto circa 600.000 dollari, con un soft cap fissato a 5.353,425 dollari e un hard cap a 11.070,675 dollari.

Il token 99BTC viene venduto a 0,001 dollari, un valore che aumenterà nel corso delle varie fasi della presale.

Qui di seguito troverete una guida pratica su come acquistare il token 99BTC, con i passaggi per scaricare un wallet e registrarsi sugli exchange dedicati ai trader alle prime armi.

Scaricare un wallet digitale

Per acquistare 99BTC in presale, bisogna prima scaricare e installare un wallet digitale compatibile con il Web 3.0. Il sito ufficiale di 99Bitcoins supporta Metamask, Wallet Connect e Coinbase Wallet.

Questi wallet si possono scaricare gratuitamente dai loro siti ufficiali. Una volta scelto e scaricato il wallet, questo si potrà installare come estensione del proprio browser. In alternativa è possibile scaricare l’app del wallet sul proprio dispositivo mobile.

Prima di iniziare a utilizzare il wallet, occorre impostare una password sicura per l'accesso. Per memorizzare la password, suggeriamo di scriverla su un pezzo di carta, evitando di memorizzarla sui propri dispositivi per ridurre il rischio di attacchi da parte di hacker.

Acquistare criptovalute su un exchange

Per comprare il 99BTC in presale, occorre avere ETH, USDT o BNB nel proprio wallet. Di conseguenza, sarà necessario acquistarlo su un exchange di criptovalute come Binance e Coinbase, oppure recarsi su un DEX (exchange decentralizzato) come Uniswap.

Prima di poter comprare su un exchange è necessario registrarsi, fornendo i propri dati personali e collegando il proprio wallet.

Il passaggio successivo è scegliere al cripto da comprare, inserire l’importo desiderato e procedere con il pagamento, utilizzando carta di credito, bonifico o altri metodi come ad esempio PayPal. In alternativa, sarà possibile acquistare 99BTC in presale con valuta fiat, pagando con una carta di credito.

Collegare il wallet alla presale di 99bitcoins

Con ETH, USDT o BNB nel proprio wallet, sarà finalmente possibile comprare il token 99BTC tramite il sito ufficiale della presale. Per farlo basta scegliere una delle opzioni di acquisto disponibili, inserire l’importo desiderato per il pagamento e selezionare “Collega Wallet”.

Dalla finestra di pop-up si potrà scegliere il proprio wallet e in seguito finalizzare l’acquisto selezionando “Compra ora”.

Staking

I token acquistati con ETH, USDT o carta di credito verranno messi automaticamente in stake fino al termine della presale. In questo modo sarà possibile ricevere ricompense passive in base all’APY e alla propria percentuale nel pool di staking.

Le ricompense verranno distribuite a ogni blocco Ethereum, con il 14% dell’offerta totale distribuito nell’arco di due anni.

Alla fine della preale sarà possibile prelevare i token 99BITCOINS sul proprio wallet, sempre dal sito ufficiale del progetto.

