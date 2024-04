Anche Dronero sostiene la Giornata Mondiale della Terra

La città di Dronero, attraverso iniziative ed incontri organizzati, si è spesso dimostrata attenta alla questione ambientale.

Illuminante, tra i tanti, era stato lo scorso 24 marzo l’intervento di Umberto Galimberti organizzato al CineTeatro Iris dall’AFP in occasione del festival letterario diffuso “Il Ponte del Dialogo” . In quell’occasione il Professore aveva presentato il suo libro “L’etica del viandante”, sottolineando un importante aspetto etico legato al vivere, ai rapporti interpersonali, con gli animali e la natura.

Il Comune sostiene inoltre importanti realtà come l’associazione Plastic Free, che promuove uno stile di vita incentrato sulla cura, consapevolezza e rispetto dell’ambiente.

È per questo motivo che oggi, lunedì 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), ci tiene a questo messaggio: “Questa Giornata viene celebrata il 22 aprile di ogni anno e rappresenta un'occasione unica per riflettere sul nostro pianeta e sulle azioni necessarie per la sua salvaguardia. Il tema di quest’anno è ‘Pianeta contro Plastica’ e sottolinea la richiesta di una riduzione del 60% della produzione globale di materiali plastici entro il 2040. Quello della plastica è infatti un problema ambientale dai contorni sempre più estesi, legato non solo all’inquinamento causato dalla produzione e all’aumento dei rifiuti, ma anche alle conseguenze dovute alla sua dispersione nell’ambiente, dove la plastica si frammenta in pezzettini sempre più piccoli, rilasciando minuscole particelle (microplastiche) che finiscono nel terreno e nell’acqua, nell’aria e nella catena alimentare, rappresentando una notevole minaccia per gli ecosistemi e la salute.”

Parole importanti giungono oggi anche da Nadia Bernardi, referente Plastic Free Dronero e Valle Maira: “Con il Comune abbiamo in attivo un protocollo di intesa - ci dice - che ci permette di promuovere importanti iniziative ed operare concretamente sul campo. Per il secondo anno, in occasione dell’iniziativa Mangiando e Pedalando, saremo lieti di collaborare con la Pro Loco di Dronero proponendo ai partecipanti di portarsi da casa bicchiere, posate e borraccia. In un percorso in bicicletta con più tappe, dove in ognuna ci sono cibo e bevande, questa proposta consente di evitare circa 1.500 di confezioni di posate usa e getta e quindi di di rifiuti superflui.

Abbiamo poi collaborato per il MOT Valle Maira, altra partecipata manifestazione ed accogliamo anche altre proposte: lo scorso anno, per esempio, contattati dall’Istituto Alberghiero di Dronero, abbiamo organizzato due giornate di sensibilizzazione ed attività interattive con i ragazzi, i quali si sono dimostrati molti attenti a questo tipo di tematiche. C’è poi tutta la parte legata ai social ed alla promozione delle varie attività: per me è un onore far parte di un’associazione non soltanto così propositiva e con una progettualità a lungo termine ma che rappresenta un punto di riferimento per chiunque voglia fare qualcosa per il nostro Pianeta. Un lavoro svolto in sinergia, insieme alla referente provinciale Flavia Faccia, ai vari referenti comunali, moltissimi volontari e sostenitori.”