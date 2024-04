"Ricicla, riusa". Sulle note della canzone di "Non mi rifiuto" di Blebla e "Terra" di Eugenio in Via di Gioia i bambini della primaria dell'istituto comprensivo "Momigliano" di Ceva hanno dato vita a un flshmob in occasione della Giornata Mondiale della Terra.

Canti e balli per riflettere sull'importanza del riciclo e del rispetto ambientale. Il flashmob si è concluso con la creazione della scritta "Terra".