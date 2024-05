A Ceva si aprono le candidature per eleggere il nuovo direttivo di As.Com

Nel 2024, essendo in scadenza il direttivo dell'associazione commercianti Ceva, ogni socio, in regola con la quota associativa, ha diritto di candidarsi alle elezioni del nuovo direttivo per il quinquennio 2023/2028 che si terranno nei giorni dal 6 all’ 11 al maggio.

Pertanto chi intendesse comunicare la propria candidatura dovrà mettersi in contatto con gli uffici della locale Associazione Commercianti al nr. 0174/701385 per le formalità del caso.

Si precisa che possono candidarsi solamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che gli stessi non ricoprano cariche che potrebbero essere in conflitto d'interesse con quella andrà a ricoprire nel direttivo nascente.

Per essere eletto nel direttivo sarà sufficiente anche un solo voto, pur mantenendo comunque la soglia massima di 10 membri. Pertanto, qualora i candidati fossero in numero superiore, ai fini dell'esclusione si terrà conto del numero dei voti presi da ciascun candidato.

Dopo lo spoglio delle votazioni, i componenti del consiglio direttivo dovranno riunirsi per nominare il Presidente e tutte le altre cariche.

Al fine di agevolare le elezioni da lunedì 6 sino a sabato 11 maggio 2024 un funzionario dell'Ascom passerà presso le sedi dei soci, con un’urna sigillata per fare votare chi non si fosse già presentato presso gli uffici dell'associazione.