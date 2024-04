L'opera “Prezioso magnetismo” delle studentesse dell'Arimondi Eula premiata al concorso "Art e Scince" a Torino

Venerdì 19 aprile, tre studentesse della classe 5^A del Liceo Scientifico dell’I.I.S. Arimondi Eula accompagnate dalla docente -responsabile del Progetto- Prof.ssa Milda Gasparetto, si sono recate a Torino per prendere parte alla premiazione della fase regionale di "ART&SCIENCE across Italy". Il progetto della durata complessiva di due anni si è svolto in diverse fasi. La fase formativa ha permesso agli studenti delle attuali classi quinte del Liceo di partecipare a numerose conferenze e interventi sul tema dei rapporti tra ricerca scientifica e produzione artistica ed è stata seguita dalla fase progettuale e creativa.

Gli studenti delle classi 5^A e 5^B del Liceo Scientifico di Savigliano, che hanno portato a termine il progetto, si sono messi in gioco e hanno presentato numerose opere per la mostra regionale, tutt'ora in esposizione presso il Mausoleo della Bela Rusin a Torino e che vede in mostra più di 150 opere realizzate dalle diverse scuole della regione.

L'opera dal titolo “Prezioso magnetismo”, realizzata da Beatrice Arnolfo, Sara Corradini e Margherita Leone, è stata premiata tra le opere vincitrici aggiudicandosi il sesto posto: essa vuole rappresentare il campo magnetico terrestre, che ha da sempre affascinato l’uomo.

L'opera verrà esposta alla mostra nazionale che si inaugurerà il giorno 3 maggio a Napoli, dove i giudici selezioneranno ulteriormente tutte le opere provenienti dalle fasi regionali per aggiudicare i premi finali che consistono in soggiorni di una settimana presso i laboratori del CERN a Ginevra o presso i laboratori del Gran Sasso.

Complimenti alle studentesse e alla prof.ssa Milda Gasparetto per il bel risultato raggiunto!