Nuovo medico di medicina generale a Fagiliano: prende servizio la dottoressa Romina Apostolo

Dal 13 maggio prossimo la dottoressa Romina Apostolo si inserirà in qualità di medico nel ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (Medico di Medicina di Medicina Generale) attualmente autolimitata a mille pazienti fino al conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, prestando la propria attività presso:

Farigliano, ambulatorio principale in piazza Vittorio Emanuele II, 6 (tel. 331/9959648 – e.mail: apostolo.studiomedico@gmail.com), il lunedì dalle ore 10 alle 13, martedì dalle 19.00 alle 20.00, mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, giovedì dalle 19,00 alle 20,00 e venerdì dalle 9,00 alle 12,00, sempre su appuntamento.

Gli assistiti potranno effettuare la scelta del medico online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte al sito https://pua.salutepiemonte.it/pua; in alternativa presso lo sportello distrettuale di Mondovì, Dogliani e Cafrrù , muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità.

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, con la limitazione che se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del MMG che intendono scegliere supera i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del medico stesso, compatibilmente con la disponibilità di posti al momento della scelta.