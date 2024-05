Aido presenta "Cuore Segreto", un cortometraggio per sensibilizzare sulla donazione di organi

I gruppi intercomunali Aido (associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule) di Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po, insieme ad Aido Saluzzo, Piasco e Valle Varaita, invitano alla proiezione del cortometraggio "Cuore Segreto", in programma venerdì il 10 maggio alle 20,30 al centro congressi del Monastero della Stella a Saluzzo in piazzetta Trinità 4, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Il cortometraggio, tratto dal libro omonimo di Luca Vargiu e diretto da Alessio Bertoli, racconta la storia di due giovani le cui vite si intrecciano in un momento difficile, portando a riflettere sul senso da dare alla vita e alla morte.

La proiezione è un'occasione per conoscere la donazione di organi e sarà seguita da un dibattito con l'autore e interventi di medici esperti di trapianti e donazione di organi, tra cui la dottoressa Anna Guermani, responsabile del coordinamento regionale Piemonte e Valle d'Aosta delle donazioni e prelievi di organi, la dottoressa Marita Marengo, nefrologa e direttore dei centri Nefrologia/Dialisi di Saluzzo, Savigliano, Ceva e Mondovì, e il dottor Dario Ferrero, già direttore di chirurgia all'ospedale Martini di Torino.

Interverranno inoltre: Patrizia Gentile trapiantata di cuore, Anna Panero trapiantata di rene, marito e moglie con dono rene da vivente.

Saranno portate informazioni significative sulla donazione organi, trapianti salvavita, sull’alimentazione corretta per ridurre il rischio di alcune patologie, e sull’importanza di fare una scelta consapevole in vita, dando la propria disponibilità alla donazione dopo la morte.

Verrà coinvolto il pubblico in una sorta di talk show dove chiunque potrà conversare con gli ospiti.

Dal direttivo Aido fanno sapere che: “La serata sarà con i giovani e per i giovani, ovviamente aperta a tutte le generazioni; gli studenti degli istituti superiori del Saluzzese potranno infatti fruire di questo evento come attività rientrante nei crediti scolastici e di orientamento, trattandosi di argomenti di forte peso culturale in ambito socio-sanitario, di solidarietà e di cittadinanza attiva. Sarà nostra cura rilasciare un certificato che attesti la partecipazione dello studente all’evento.

Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per il patrocinio e l’ospitalità concessa, i direttori degli Istituti superiori del Saluzzese che hanno riconosciuto l’evento tra le ore di formazione-orientamento, e la città di Saluzzo per il patrocinio gratuito. Infine, un ringraziamento a tutti coloro che vorranno unirsi a noi passando alcune ore per capire meglio che il sì alla donazione è il sì che dà un senso alla vita”.

La serata sarà un'occasione preziosa per approfondire le tematiche legate alla donazione di organi, ai trapianti salvavita e all'importanza di esprimere la propria volontà in vita.

Ingresso libero con prenotazione sul sito www.monasterodellastella.it