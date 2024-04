Al via il corso IFTS a Mondovì: un'opportunità ancora aperta

Il Cfpcemon di Mondovì, lunedì 15 aprile, ha dato il via alla sesta edizione del corso IFTS - Tecniche di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’Ambiente, un'importante iniziativa formativa volta a creare tecnici specializzati nel rispetto della normativa ambientale.

Un percorso di formazione che raccoglie studenti da tutto il Piemonte e quest’anno persino dall'Emilia Romagna grazie al "Campus Mondovì", la soluzione residenziale che facilita la partecipazione anche per coloro che provengono da altre zone.

Un’opportunità che è ancora aperta a coloro che desiderano iscriversi: il corso gratuito, finanziato dalla Regione Piemonte tramite il POR FSE+ 2022-2027, prevede max 25 posti e promette di preparare professionisti pronti ad affrontare le sfide sempre più cruciali del settore. Promessa mantenuta nelle passate edizioni con dati occupazionali positivi per oltre il 70% degli specializzati.

Organizzato in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro e l’IIS Baruffi di Ceva e Ormea, è rivolto alle persone in cerca di occupazione ed offre:

● una formazione di tipo specialistico tenuta da professionisti del settore con un approccio pratico, cruciale per garantire una formazione completa e adeguata alle esigenze del mercato del lavoro.

● un periodo di alternanza formazione lavoro in aziende che di vari settori che hanno tecnici che si occupano di controllo ambientale e gestione dei rifiuti

● un attestato di specializzazione Tecnica Superiore e l’attestato di Auditor Interno di Sistemi di Gestione Ambientale, riconosciuto e apprezzato nel settore.

I corsi di specializzazione IFTS sono un’ottima alternativa anche per coloro che trovano difficoltà nel vedere riconosciuti i propri titoli di studio conseguiti all’estero: è infatti possibile l’iscrizione per coloro che non hanno un titolo conseguito in Italia, previa valutazione delle competenze equivalenti.

Nonostante l'avvio del corso, vi sono ancora posti disponibili e chi fosse interessato può contattare a breve la sede per verificare la disponibilità e cogliere questa straordinaria opportunità di crescita personale e professionale in un settore che sarà sempre più importante nel futuro.

Per maggiori informazioni https://cfpcemon.it/v/formazione/tecniche-di-monitoraggio-e-gestione-del-territorio-e-dellambiente

Per iscrizioni contattare il 017442135