Germania e Svizzera premono sulla Cina per portarla alla conferenza di pace sull’Ucraina

La Svizzera sta organizzando un summit internazionale sull’Ucraina. Nelle intenzioni del governo di Berna sarà una vera e propria conferenza di pace. L’iniziativa è partita da una richiesta di Zelensky dello scorso gennaio e oggi il Ministro degli Esteri svizzero sta invitando decine di Stati fra G7, UE e resto del mondo. Infatti solo una larghissima partecipazione conferirà senso a un vertice al quale mancherà la controparte del conflitto. La Russia non è stata ancora invitata né vuole partecipare alle attuali condizioni. Per convincere Mosca allora cercano il supporto di altre potenze, come l’India e la Cina. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il cancelliere tedesco in visita ufficiale in Cina si è impegnato nell’opera di pressione diplomatica su Pechino per portarla a cooperare in tal senso. Scholz ha evidenziato il peso che detengono presso il Cremlino le parole della Cina. Lo scorso anno il presidente Xi Jinping aveva proposto una formula in 12 punti per regolare il conflitto: sebbene non abbia avuto seguito, oggi la Russia la definisce come il piano “più sensato” visto finora. Un tentativo di conferenza c’era stato anche da parte dello stesso Zelensky, lo scorso agosto in Arabia Saudita. Il suo piano in dieci punti non aveva attirato l’interesse dei suoi alleati, i quali sanno che un summit che non preveda la presenza della Russia non ha nessun senso. L’unico guadagno, come nel caso del prossimo vertice svizzero, sarà di tipo elettorale e propagandistico, una passerella per Biden in vista delle presidenziali. La Casa Bianca deve infatti recuperare la fiducia dei contribuenti americani che vedono andare sprecate decine di miliardi di dollari, usate per armi e finanziamenti a un Paese in fallimento sociale e militare come l’Ucraina.