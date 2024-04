Caraglio come Valencia con paella e grigliata sul filo dell’acqua

Dopo il successo di Pasqua di Pasquetta al bioparco Acquaviva di Caraglio si prepara il bis per i ponti del 25 aprile e del Primo Maggio che lanciano a tutti gli effetti il periodo più bello dell’anno per assaporare questa meraviglia naturalistica .

All’interno dell’ex polveriera in via Bottonasco 41 nel giorno del 25 aprile verrà riproposta la grigliata mista al costo di 19,50 euro a persona per trascorrere una giornata in relax all’interno della struttura gestita dalla famiglia Manzi. La giornata proseguirà con l’apericena e il sempre apprezzato intrattenimento musicale.