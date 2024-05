Il museo diocesano di Alba apre per due visite guidate e attività per famiglie

In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico la Fondazione Museo Diocesano di Alba (piazza Rossetti Alba, info: mudialba14@gmail.com) propone due pomeriggi di visite guidate e attività per famiglie per far conoscere il proprio patrimonio artistico, archivistico e librario, sabato 11 e domenica 19 maggio.

Dall’11 al 19 maggio 2024 si terranno in tutta Italia le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, organizzate dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. Il tema di questa edizione celebra il XL CONCORDATO. 40 anni di intese e progetti per la promozione dei Beni Culturali Ecclesiastici.

La revisione del 1984 dell’Accordo tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica ha definito, tra le altre cose, la possibilità di impiegare parte dei contributi dell’8xmille destinati alla Chiesa Cattolica per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali.

Da quel giorno, i cittadini italiani contribuiscono tramite la dichiarazione dei redditi alla cura del vasto patrimonio culturale ecclesiastico, conservato negli edifici religiosi, nei musei, negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche.

Il contributo dell’8xmille ha permesso e continua a permettere alla diocesi di Alba di restaurare e rendere accessibili chiese parrocchiali, canoniche e cappelle, e supporta l’attività constante della Fondazione Museo Diocesano – Archivio – Biblioteca nelle iniziative di conservazione e promozione del proprio patrimonio al servizio del Paese.

Per saperne di più: https://beweb.chiesacattolica.it/giornate-di-valorizzazione/?l=it_IT