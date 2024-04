Cuneo, per la rassegna "Spettacolare!" al Don Bosco va in scena "Sartur per madama"

Il cartellone di eventi SPETTACOLARE! - Collezione Inverno-Primavera 2024 presenta sul palco del teatro Don Bosco la compagnia dei Commedianti Niellesi che propongono la commedia brillante in tre atti Sartur per madama", adattamento in dialetto piemontese a cura di Mario Paolino della famosa pièce teatrale di Georges Feydeau, in scena sabato 27 aprile, alle ore 21.

Un dottore indaffarato a camuffare le sue tresche amorose, fingendosi anche sarto, la moglie, il maggiordomo, le amanti con i rispettivi mariti, l’amico Granetti, la clientela della vecchia bottega di sartoria animano la scena scoppiettante e fantasiosa.

La vicenda si svolge in un paesino della Langa Monregalese negli anni ’50-60 con parlata mista dialettale/italiano