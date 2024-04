“Progetto Scaldacuore Odv” porta il suo calore agli ospiti del "Ferrero"

Alcuni giorni fa la hall principale dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” si è trasformata nuovamente in un caldo luogo di incontro tra i medici del nosocomio e le volontarie del Progetto Scaldacuore, che anche questa volta hanno dimostrato tutto il loro affetto realizzando e donando 100 cuscini a forma di cuore e 100 borsine coordinate da utilizzare per le terapie conseguenti alla chirurgia senologica e oltre 100 tra cappellini, pile e borsine porta drenaggi per i pazienti dell’Oncologia. E, per il Nido, tantissimi lenzuolini ricamati, con federe, asciugamanini e manopole. Particolarmente emozionante la consegna all’Ostetricia di alcune “scatole degli abbracci”, una creazione pensata col cuore per tentare di lenire il dolore delle famiglie che purtroppo hanno perso i loro bimbi prima della nascita.

Il “Progetto Scaldacuore”, a cui va il sincero ringraziamento dell’ASL CN2 per la continua sensibilità dimostrata, è nato nel 2019 quando, per seri problemi legati alla sua salute, Paola Parazzoli, durante la gravidanza del suo quartogenito, ha trascorso due mesi in ospedale. Riprende in mano la copertina ricevuta in dono dieci anni prima e da lì, con un semplice post sul suo profilo social, chiede aiuto alle sue conoscenze che abbiano voglia, tempo e passione per realizzare indumenti in lana e copertine per i reparti pediatrici e oncologici. La risposta è stata grandissima e oggi, grazie al passaparola, in questo progetto sono coinvolte donne da tutta Italia.