A Castelnuovo di Ceva spazio alla musica con la "Rassegna Primavera"

Il Comitato per la valorizzazione di Castelnuovo di Ceva e il coro Gioia hanno organizzato una rassegna di quattro eventi culturali a favore della popolazione, grazie al contributo offerto da molte aziende del territorio, che ha reso possibile, nell’ambito della rassegna, la programmazione di due concerti di affermati Ensemble musicali.

Il primo appuntamento sarà sabato 4 maggio alle ore 20,45 presso la Chiesa della S.S. Annunziata a Camerana Villa, con il Concerto tenuto dall’ensemble Li Musicanti dal titolo Vestiva i colli e le campagne intorno. Omaggio alla bellezza della Valle Bormida in primavera. La poesia di Gabriello Chiabrera. L’ensemble Li Musicanti proporrà musiche del repertorio rinascimentale e del primo barocco con la partecipazione del soprano Anna Delfino, cantante dall’intensa attività concertistica in importanti eventi in Italia e all’estero.