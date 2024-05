Al Caffè Letterario di Bra si legge “13 cose che le persone forti non fanno” di Amy Morin

Con la pandemia stress e ansia sono schizzati alle stelle. Ecco perché ci torna utile il libro, “13 cose che le persone forti non fanno” di Amy Morin. In pratica un manuale che ci permette di riflettere su quanto dobbiamo lavorare su noi stessi per fortificarci. Delle dritte utili in tutti i campi della vita, ma specialmente sul lavoro.



Allora diamo un’occhiata a queste 13 cose e vediamo se riusciamo a spuntarne qualcuna.

- No vittimismo. Le persone sicure di sé non perdono tempo a lamentarsi o a dispiacersi.

- Benvenuti cambiamenti. Le persone forti mentalmente accolgono i cambiamenti e si adattano con flessibilità.

- Avere il controllo. Significa dimostrare, anche nelle piccole cose, di non essere sottomessi alla volontà degli altri.

- Non puoi controllarlo? Chiaramente, pure volendo, ci sono cose che non possiamo controllare. La persona forte accetta la sua impotenza e passa oltre, senza disperarsi.

- Non si può e non si deve piacere a tutti. Va benissimo esprimere opinioni contrarie, pure impopolari, se queste riflettono il vostro pensiero e la vostra personalità.

- Correre qualche rischio calcolato. Vanno valutati costi, benefici, piani alternativi, vantaggi e tutto il resto. Infine, calcolate se i vantaggi possibili sono superiori ai rischi: a quel punto, e solo a quel punto, potrete buttarvi.

- Non guardarsi indietro. Nel lavoro (ma pure in amore), se siete intenzionati a fortificarvi, urge abbandonare questa pratica: sguardo dritto davanti a voi, verso l’infinito e oltre.

- Evitare sempre gli stessi errori. Sbagliare va bene, ma fare più volte lo stesso errore invece no, è poco furbo.

- Nessuna invidia. Nel lavoro capita spesso di rosicare per i successi degli altri. Ci sta, è umano, ma sbagliato. Quindi provate a rallegrarvi dei successi altrui, certi che il vostro, di successo, è proprio dietro l’angolo.

- Arrendersi? Mai! Ci avete provato ma non è andata? Torniamo al punto 1. Ecco: non bisogna piangersi addosso, ma perseverare, prima o poi imboccherete la via giusta.

- Solitudine non ti temo. La solitudine è un’alleata preziosa, perché non vi rende dipendenti dagli altri e spesso è fertile di idee e ispirazioni. Accoglietela.

- Nessuno vi deve niente. Le persone forti non credono che il loro successo dipenda dagli altri. La vita è così, a volte ti prendi un palo in faccia, altre volte sei il re del mondo. Capita. 13. No all’impazienza. Le persone forti non si fanno prendere dall’ansia e dal panico, ma si godono la certezza che ciò che desiderano, prima o poi, arriverà.



E siamo alla fine. Avete fatto un check sui vari punti? Come siete messi?