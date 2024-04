Opportunità di lavoro a Dubai: le attività più redditizie

Non è di certo un segreto che Dubai, e più in generale l’economia degli Emirati Arabi Uniti, si stia affermando in maniera netta sul mercato. Ciò si sta concretizzando gradualmente in tutti i settori, per cui gli imprenditori italiani - ma non solo - stanno dando vita a numerose attività, sia che si tratti di professionisti affermati che di giovani con delle interessanti idee di startup. Avviare un’impresa a Dubai è un passaggio fondamentale per coloro che intendono massimizzare i loro profitti, e non a caso negli ultimi anni è stato registrato un notevole aumento di nuove licenze commerciali proprio nella suddetta località. A proposito di opportunità di lavoro: di seguito vengono elencate le attività più redditizie a Dubai.

Aprire più e-commerce

Per guadagnare il più possibile si ha la concreta opportunità di aprire più e-commerce a Dubai. Infatti, utilizzare questa località come hub commerciale risulta essere estremamente vantaggioso in termini geografici, siccome ci sono infrastrutture logistiche di altissimo livello. I prodotti in vendita sarebbero trattati nel migliore dei modi, mettendo in atto un sistema di trasporti a dir poco eccezionale, e i dati relativi alle vendite senza alcun dubbio risulterebbero elevati: Dubai ha un tasso di penetrazione di Internet tra i più alti al mondo. Ciò significa che la popolazione qui è ormai abituata alle transazioni online e ha un reddito piuttosto corposo, per cui il target di clienti da individuare potrebbe essere ampissimo e i propri e-commerce frutterebbero denaro in men che non si dica.

Investire nel settore immobiliare

Investire nel settore immobiliare può essere una carta vincente per qualunque imprenditore, dato che si tratta di una delle attività maggiormente redditizie a Dubai. Si tratta nella fattispecie di un mercato commerciale davvero popolare, le cui politiche economiche risultano realmente aperte, facilitando così gli investimenti diretti esteri. La domanda di immobili è in costante aumento, e in tanti espatriano a Dubai con la speranza di soggiornare e guadagnare più che nel proprio Paese. Il settore immobiliare, dunque, è tra le migliori soluzioni se si vuole investire a dubai in quanto è efficiente in termini fiscali: ci sono proprietà residenziali esentasse per coloro che risultano residenti negli Emirati Arabi Uniti, e non è prevista alcuna IVA per gli investitori.

Investire nel settore IT

Il mondo della tecnologia è il futuro, non è un segreto, per questo investire nel settore IT a Dubai è un’opportunità reale per cominciare a massimizzare i propri profitti. Gli investitori sanno perfettamente che credere in un’industria in continua crescita può comportare anche una diversificazione economica, tant’è che gli Emirati Arabi Uniti hanno la dichiarata ambizione di figurare tra le prime nazioni nel settore dell’innovazione tecnologica.

Ciò inevitabilmente comporta una proporzionale crescita di domanda di servizi e soluzioni IT, e in diversi settori, tra cui quello bancario, logistico, alberghiero e sanitario. Dunque, per investire nel settore IT bisogna fornire delle soluzioni basate sul mondo del web e del mobile, essendo elevate le richieste nell’ambito di riferimento. Per cominciare a guadagnare si potrebbero proporre siti web, agenzie di gestione delle relazioni con i clienti, applicazioni native e integrazioni di social media.

Avviare un’attività manifatturiera

Un’attività alquanto redditizia a Dubai è quella manifatturiera, giacché questa località ha messo in atto una politica di diversificazione economica allontanandosi dalla totale dipendenza dal petrolio. Infatti, uno dei settori in cui il governo ha creduto di più è proprio quello manifatturiero, pertanto si potrebbe pensare di integrarsi con facilità nelle catene di fornitura esistenti, così da poter accedere a nuovi partner e a un ampio giro di clienti.

Dar vita ad un’attività di marketing digitale

Se da un lato è in crescita il settore IT, dall’altro non possono che aumentare le attività di marketing digitale, ambito nel quale gli investitori credono molto. L’opportunità di riuscire a stabilirsi sia nei mercati locali che in quelli internazionali è elevata, proprio perché le politiche fiscali sono favorevoli e in linea generale anche l’ambiente risulta aperto agli espatriati. Data questa premessa, si potrebbe pensare di dar vita ad un’agenzia che offra servizi di ricerche e di analisi di mercato, così come di gestione del marketing nello spazio digitale.