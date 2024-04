In tanti alla prima edizione della "Mangia, Beica, Bugia" di Battifollo

Domenica 21 aprile si è svolta la prima edizione del M.B.B. Mangia Beica Bugia (Mangia, Guarda, Muoviti), una passeggiata enogastronica sui sentieri panoramici del piccolo Comune di Battifollo, balcone naturale sulle valli Mongia, Cevetta e Tanaro.

Evento organizzato dalla Pro Loco, coadiuvata oltre che dai membri, anche da tantissimi volontari del paese e non.

Il riscontro della manifestazione è andato oltre le aspettative (si era previsto un numero massimo di 150 iscritti ma che a seguito delle continue richieste è aumentato a 180, oltre i bambini), con grande soddisfazione degli organizzatori per l'apprezzamento ricevuto.

La soddisfazione per la tipologia di attività proposta e per le portate servite è risultata anche palpabile e tangibile nei partecipanti, come testimoniavano i loro sorrisi, La Pro Loco di Battifollo, confortata dal gradimento ricevuto, ringrazia tutti gli iscritti e dà appuntamento all'edizione del prossimo anno.