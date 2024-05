Due americani al CLUB70 per l’ultima notte della stagione

Dopo una lunga stagione giunge al termine la stagione 54 del Club70, il locale fondato nel 1970 da Nanni Roggero e Armando Borra.

L’Evento di chiusura sarà una edizione speciale del Party Lost and Found , appuntamento per la clientela più sofisticata e per i frequentatori di lungo La Consolle sarà presidiata dai resident djs Cigno, The Taste, Julius , Bobo ( che vanta una militanza trentennale con il club ) , Elvis, Alberto Bocchino e Francesco Fauzia ma a rubare la scena sbarcheranno dagli Stati Uniti 2 artisti che hanno segnato profondamente la storia della musica elettronica.

Terry Hunter e Robert Owens, entrambi provenienti dall’Illinois , hanno contribuito alla nascita della Chicago House.

Terry Hunter ha prodotto innumerevoli hit ma ha dato il meglio di se come dj performer e come remixer : memorabile la sua collaborazione pluriennale con Michael Jackson ma altrettanto notevole il recente lavoro con Kanye West in coppia con Kenny Dope.

Robert Owens , nativo dell’Ohio, è un artista camaleontico. Ha raggiunto giovanissimo la fama mondiale con la hit “ I’ll be your friend “ per poi affermarsi anche come una delle voci maschili più riconoscibili della scena house , rilasciando con Frankie Knuckless la leggendaria “Tears”.

I due si ritroveranno tra i vinili del Club70 e la magia del loro talento immenso illuminerà questa ultima notte fino alle 5 del mattino.