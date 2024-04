Da Cuneo a Samarcanda e ritorno in moto: al via l'avventura del cuneese Claudio Giachino

Un cuneese amante delle avventure e sicuramente originale, anche nella vita di tutti i giorni.

E sta per realizzarne un'altra: Claudio Giachino, 57enne cuneese, il prossimo 25 aprile partirà per un lungo viaggio a bordo della sua Honda Goldwing 1800 del 2006.

Il viaggio, da cui prevede di tornare dopo 15 mila chilometri in 39 giorni, lo porterà fino a Samarcanda in Uzbekistan attraversando la Turchia, la Georgia e il Kazakistan. Una volta arrivato a Samarcanda, tornerà a casa non dalla stessa strada, ma attraversando tutta la steppa russa fino ad arrivare a Mosca e poi su fino a San Pietroburgo per poi passare per Lettonia, Lituania, Polonia, Cechia e Austria.

Tornerà a casa, ma quale casa? Un camper americano di ben 11 metri, che sua figlia ha battezzato Pollicino. Claudio ci vive, ci viaggia. Per lui non è un problema: guida mezzi lunghi per mestiere. Con Pollicino va addirittura in montagna.

Da questo nome dato al mezzo nasce il progetto di vita di Claudio, “Pollicinoontheroad”, di cui fa parte anche questa nuova avventura, al via tra due giorni. Per seguirlo lungo il viaggio, questi sono i suoi canali:

-Facebook: Pollicinoontheroad Claudio

-YouTube: Pollicino on the road