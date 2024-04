Cambio al comando della stazione dei carabinieri di Govone

Ieri, martedì 23 aprile, nei locali della 'Serra' di Govone, cerimonia di commiato del maresciallo maggiore Marco Caputo, comandante del presidio dei Carabinieri del paese roerino.

Verrà sostituito dal Luogotenente Mauro Araldo, attuale sottordine presso stazione CC di Alba, a partire dal prossimo 2 maggio.

Al maresciallo è stata donata una targa dal presidente dell’Associazione Carabinieri in Congedo Guido Raimondo, a titolo di riconoscenza per l’ottimo lavoro svolto in questi anni nel territorio a favore della popolazione.

Presenti alla breve cerimonia il comandante della Compagnia Carabinieri di Alba Giuseppe Santoro, alcuni sindaci e amministratori del territorio, e molti cittadini.

Il maresciallo Caputo, visibilmente commosso, ha ringraziato la popolazione e le istituzioni per la collaborazione ricevuta negli anni in cui ha prestato servizio a Govone.

In mattinata, al termine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, anche la commissaria straordinaria Claudia Bergia aveva omaggiato Marco Caputo con una pergamena e un piatto con incisioni, dimostrazione di gratitudine e stima delle istituzioni pubbliche nei confronti di un maresciallo molto apprezzato per le sue qualità umane e professionali.