Il Questore di Cuneo interviene a Quarta Parete: "Nessun allarme sicurezza in città"

Con lui abbiamo parlato della situazione nel capoluogo cittadino, dove ci sono stati numerosi episodi di vandalismo ai danni di vetture parcheggiate, dove dilaga il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e dove le situazioni di disagio sociale sono in aumento, così come le zone dove la popolazione non si sente più al sicuro.

La sua riposta? No, nessun allarme sicurezza nel capoluogo. La città ha sempre avuto alti standard e, di conseguenza, alte aspettative. Gli episodi che si sono registrati raccontano di un diffuso disagio e malessere sociale, vanno gestiti, ma non come fenomeni delinquenziali, quanto piuttosto come espressione di un mondo sempre più complesso, da trattare come tale, coinvolgendo amministrazioni, servizi sanitari e servizi sociali.