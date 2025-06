Bra, tempo di saggio al Polifunzionale G. Arpino con la scuola Musicando

«La musica deve suonare dalla parte più profonda dell’anima» (Ludwig van Beethoven). È un po’ in queste poche parole tutta la persona e la dedizione per l‘arte musicale di Enrica Boglioli.

Da Mozart a Bach, passando per Chopin e Beethoven, l’attività della musicista braidese si pone all’attenzione di giovani e giovanissimi, attraverso la scuola Musicando, punto di riferimento sotto la Zizzola per coloro che vogliono intraprendere o perfezionare lo studio del pianoforte.

Il programma prevede corsi proposti non solo per i grandi. Anche i più piccoli possono mettere le mani in pasta alle note sotto una guida attenta e paziente. Ne sarà prova il saggio di fine anno, in programma lunedì 9 giugno, alle ore 18.30, presso il Polifunzionale G. Arpino, un modo efficace e speciale per far conoscere al pubblico le abilità e le competenze acquisite nel corso dell’anno.

Ma i saggi non sono un punto di arrivo, come spiega la professoressa Enrica Boglioli, che dona ai ragazzi importanti motivi di crescita, non solo artistica: «La musica è disciplina e armonia, è una ricchezza che si ritroveranno nella vita».

In fondo, per aprire il cassetto dei sogni basta una chiave di violino.