A Cuneo è quasi tempo di Illuminata: iniziato l'allestimento delle luminarie in via Roma

L'Illuminata 2024 inizia già a caratterizzare la città di Cuneo. Hanno infatti preso il via, nella mattinata di oggi 3 giugno, le operazioni di allestimento delle luminarie di via Roma, pronte ad accendersi dal prossimo 5 luglio, quando prenderà il via la manifestazione.

Per quasi un mese - terminerà infatti il 28 luglio - la città tornerà ad animarsi di eventi e luci. Questa edizione celebrerà il riconoscimenti di Città Alpina del 2024 ottenuto dal Comune di Cuneo. L’inaugurazione ufficiale si terrà, come detto, il 5 luglio con la prima accensione alle 21.30. Gli spettacoli di luci a tempo di musica si terranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e 22.30. Tanti gli eventi collaterali: i mercatini di artigianato, la serata “Flower Power” by Palà, la “Corsa sotto le luci”, “Illuminabici”, la cena “Mille luci nel piatto”, la Solenne Processione della Madonna del Carmine, l’Infiorata, il concerto dei Polifonici del Marchesato, la Calata dei Supereroi, la serata “Una notte a Cuneo Illuminata” con il Club Silencio in San Francesco e molto altro. Il programma completo è disponibile su www.cuneoilluminata.eu.

Cuneo Illuminata donerà parte dei fondi raccolti durante gli eventi all’associazione ABIO Cuneo O.D.V. per il progetto di allestimento delle stanze del reparto Pediatria dell’Ospedale S. Croce e Carle.

E' aperta la call per diventare volontari di Cuneo Illuminata. Per partecipare è possibile candidarsi entro il 10 giugno: https://forms.gle/VqxA8bcvmhiJ9qSY7.