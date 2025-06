Il Grattacielo Piemonte visitabile, grazie a Open House Torino 2025

Luoghi di grande fascino, storia e cultura aperti per un fine settimana di visite gratuite. Torna Open House Torino, evento dedicato ai luoghi d’interesse in città come edifici storici, moderni o contemporanei, appartamenti privati, uffici, spazi verdi o sociali, eccellenze in città, strutture recuperate.

L’evento pubblico, totalmente gratuito, è pensato per permettere di visitare case, palazzi e luoghi di interesse, abitualmente non accessibili, e scoprire così la ricchezza dell’architettura e del paesaggio urbano, spiegano gli organizzatori.

Open House è viaggiare indietro nel tempo attraverso la cultura, luoghi di memoria e di comunità della città, ma è anche salire in alto nella modernità del Grattacielo Piemonte, la sede della Regione che aprirà le porte del luminoso ingresso della sua Torre, del giardino interno al livello intermedio e poi su alla terrazza con bosco pensile al 43° e ultimo piano, là dove la vista lascia semplicemente senza parole.

Le prenotazioni avranno inizio il 3 giugno, alle ore 20 sulla piattaforma presente su https://www.openhousetorino.it/

Le visite sono in programma sabato 7 e domenica 8 giugno dalle ore 10 alle ore 19, con l'assistenza di volontari Open House e della Regione.



Curiosità da sapere

Il Grattacielo della Regione è la più importante opera pubblica realizzata in Piemonte negli ultimi 50 anni, la sede su via Nizza ospita gli uffici della Regione Piemonte dal dicembre del 2022.

Il complesso è formato da più elementi con ruoli differenti: la Torre per gli uffici, una Corte interrata con funzioni di servizio, un Centro Servizi e Centro Congressi, più un edificio polifunzionale dove trovano spazio l’Ufficio stampa e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

La visita di Open House Torino si concentra sulla Torre, che raggiunge alla sommità i 205 metri d’altezza. Dopo l’ingresso al piano terra, con le sue vetrate ampie e luminose, sarà possibile visitare un livello intermedio con vista su un giardino interno, per poi salire infine all’ultimo piano, il 43°, là dove una terrazza con bosco pensile si apre al panorama su tutte le direzioni.

Con il suo giardino di vegetazione locale, che fra alberi, arbusti e aromatiche ricrea i diversi ambienti del Piemonte, la piattaforma d’osservazione è la più alta in assoluto fra quelle sui grattacieli italiani.



Open House

Lʼidea di Open House nasce a Londra nel 1992 dal lavoro della fondatrice Victoria Thornton e da allora si è diffusa nel mondo. Ad oggi le città della rete Open House Worldwide sono più di quaranta, distribuite in ogni continente.