Mondovì, dal centrosinistra un ordine del giorno per potenziare il tempo pieno nelle primarie

Sarà discusso nel corso del prossimo consiglio comunale l'ordine del giorno, promosso dai consiglieri del centrosinistra monregalese Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia, per potenziare il tempo pieno nelle scuole primarie.

"A Mondovì - evidenziano i consiglieri - esiste un’unica scuola con quasi tutte le classi a tempo pieno e in un’altra scuola è stata attivata negli scorsi anni un’unica classe; da anni (almeno una decina) a Breolungi, unica realtà scolastica frazionale da tutelare, la comunità locale si fa carico di implementare il tempo scuola rendendolo simile al tempo pieno, sopperendo così alla mancanza dell’organico dei docenti statali, in modo da conservare il numero degli iscritti ed evitare la chiusura del plesso; recentemente anche la scuola di Carassone, con il contributo di un’associazione locale, offre un servizio pomeridiano, così come a Sant’Anna".

"L'associazione MondoQui offre in alcune scuole della città un utile servizio di doposcuola; - proseguono dal gruppo - è prioritario completare le classi a tempo pieno in un plesso, prima di attivare nuove classi a tempo pieno in un altro plesso, per avere un orario e un’offerta omogenei; al fine di migliorare il welfare famigliare in città è attivo un servizio volto ad assicurare interventi e servizi sociali erogati tramite il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Monregalese".

Per questi motivi i consiglieri propongono all'amministrazione di:

"farsi parte attiva con la Regione Piemonte affinché dia attuazione agli impegni indicati nell’ordine giorno n.1731 approvato in data 28.11.2023;

sostenere presso l’Ufficio scolastico territoriale le richieste di organico a tempo pieno proposte dalla Dirigenza scolastica degli Istituti Comprensivi del territorio, con precedenza per le classi dei plessi dove è già prevalente il tempo pieno, al fine di consentire a Mondovì di innalzare la sua percentuale di tempo pieno nella scuola primaria;

mantenere, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale, il supporto fino ad oggi garantito alle associazioni e alle comunità locali che si fanno carico dell’ampliamento del tempo scuola e mantenere il sostegno ai servizi ausiliari alla gestione dell’attività scolastica, quali le funzioni miste, integrando i tempi scuola, al fine di agevolare il welfare e l’organizzazione famigliare".