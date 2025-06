"La rinascita del partito socialista italiano" al centro di un incontro a Savigliano

L’intensa necessità di una politica ispirata ai principi del riformismo socialista, unita al deplorevole distacco sempre più evidente tra classe dirigente e cittadini (causata dalla fine della Prima Repubblica) hanno coinciso con la rinascita del Partito Socialista Italiano, di grandi tradizioni e diffuso ovunque nel mondo.

In Italia, il P.S.I. è ormai presente in numerose realtà locali, concretizzandosi in rappresentanze amministrative sempre più diffuse.

Nell’obiettivo di offrire una prospettiva in tal senso anche in Provincia di Cuneo, si è ora organizzato a Savigliano un incontro con le massime autorità regionali della formazione politica e con l’ex-parlamentare della zona Felice Borgoglio, ben noto nel cuneese per l’impegno da lui profuso per molti anni, così contribuendo alla crescita ed allo sviluppo della nostra realtà.

Questo dunque il programma:

Venerdì 27 giugno 2025, ore 18, Salone del centro culturale saviglianese piazza Nizza n. 11 – Savigliano

Incontro dibattito sul tema: "La rinascita del partito socialista italiano"

Interverranno

On.le Felice Borgoglio

Già deputato alla camera e sindaco di alessandria

On.le Gabriele Salerno

Già deputato alla camera ed attualmente segretario regionale del PSI