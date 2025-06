A Trinità l'incontro sull'urbanistica convocato dal presidente della Provincia Robaldo. La Nostra Provincia: "Chiarisca se la Provincia è super partes o fa capo a una parte politica"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del gruppo consigliare provinciale "La Nostra Provincia".

***

Apprendiamo con sorpresa dell’iniziativa promossa dal Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che ha organizzato per venerdì 13 giugno a Trinità un incontro sul tema dell’urbanistica, coinvolgendo esclusivamente esponenti appartenenti alla sua stessa forza politica. Se è assolutamente legittimo, per ogni soggetto politico, organizzare momenti di confronto e approfondimento, riteniamo invece inopportuno – oltre che poco rispettoso del pluralismo istituzionale – farlo sotto l’egida di un’istituzione pubblica come la Provincia di Cuneo, che rappresenta tutti i Comuni e tutti i cittadini del territorio, a prescindere dal colore politico delle rispettive amministrazioni.



Il Partito Democratico della Provincia di Cuneo ritiene che le istituzioni debbano agire con imparzialità, soprattutto quando si tratta di attività di supporto agli enti locali. In questo caso, invece, l’invito e l’organizzazione dell’evento appaiono sbilanciati e di parte, con il rischio concreto di trasformare un’iniziativa tecnica in un’occasione di propaganda politica.



Chiediamo dunque al Presidente Robaldo di chiarire se la Provincia intenda davvero porsi come soggetto super partes, o se invece voglia continuare a confondere il ruolo istituzionale con quello politico, mettendo a disposizione risorse e strumenti pubblici per fini che non dovrebbero appartenerle.