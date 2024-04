Lpm Bam Mondovì - Capitan Grigolo ai saluti: "Sono felice di aver indossato i colori di questa Città"

La Capitana della Lpm Bam Mondovì Laura Grigolo, dopo due stagioni trascorse nel Puma, sembra ormai essere giunta ai saluti. L'esperta schiacciatrice veneta, infatti, è in procinto di trasferirsi in un altro club di A2, una società che ha preso parte all'ultima fase di Pool Promozione. Un addio che giunge dopo aver messo in cascina 643 punti in 56 gare disputate, per una media di 11,5 punti a partita.

L'infortunio facciale, con conseguente intervento chirurgico, hanno finito per condizionare il rendimento di questa stagione, che per Laura Grigolo, così come per gran parte delle pumine, si può definire altalenante. Abbiamo contattato colei che ormai sembra essere l'ex Capitana del Puma, per una chiacchierata sul campionato del Mondovì appena trascorso e non solo:

Si è chiusa una stagione travagliata per la Lpm. Un Puma dai due volti che forse solo nel finale di stagione ha fatto vedere il suo vero valore, è così?

"E' stata una stagione sulle montagne russe per tanti motivi." - ci spiega Capitan Grigolo - "Sicuramente nella seconda parte abbiamo messo in campo un buon gioco, a tratti di alto livello, complice il fatto di essere più serene soprattutto dal punto di vista mentale."

Qual è stato il momento più difficile della stagione e quale la causa dell'andamento così altalenante?

"Il cambio di allenatore forse é stato il momento più delicato da affrontare." - continua la schiacciatrice veneta - "Venivamo da un periodo difficile, dove avevamo perso diverse partite che dovevamo vincere. Ci mancava continuità e serenità, per la società non é stato facile prendere quella decisione, ma andava fatto per dare una scossa alla squadra.

Quale il più grande rammarico che il capitano si porta dentro per l'epilogo di questo campionato?

"Penso che ci siano tanti aspetti che hanno influenzato l’intero percorso. Da parte nostra, come capitano, mi aspettavo più spirito di sacrificio e un mettersi a disposizione per la propria squadra soprattutto nei momenti difficili. Questo é mancato tante volte, e purtroppo é uno dei fattori più importanti per far funzionare bene un gruppo.

La tua esperienza con il Puma sembra giunta ai titoli di coda. Quale è il tuo bilancio personale e cosa ti ha dato questa esperienza monregalese?

"Devo dire che quelle di Mondovì sono state due stagioni belle intense e travagliate." - spiega Laura Grigolo - "Mi porto dietro tanti momenti belli, ma allo stesso tempo cerco di imparare dagli errori commessi e dalle situazioni in cui non sono stata sempre impeccabile. Penso che ogni esperienza ti lasci sempre un insegnamento. Sono contenta di avere avuto la possibilità di giocare e indossare i colori di questa città, e per questo ringrazio la società per avermi dato questa possibilità. Ringrazio infine di cuore tutti gli Ultras Puma per averci sempre supportato in ogni palazzetto e per tutto l’affetto che ci hanno sempre dimostrato."