La Wild Life Protection partecipa all'Environment Park di Torino in occasione della Giornata della Terra

Il 22 aprile, in tutto il mondo, si è celebrata la Giornata della Terra, un evento che da 54 anni unisce persone di ogni provenienza nell'importante causa della salvaguardia del nostro Pianeta. Sotto il tema "Planet vs. Plastics", per il 2024 l'attenzione si è focalizzata sulla necessità di ridurre drasticamente la produzione di plastica, con l'obiettivo ambizioso di una diminuzione del 60% entro il 2040, mirando a un futuro plastic free per le generazioni a venire.

In Italia, l'evento è stato organizzato da Earth Day Italia e le celebrazioni ufficiali si sono svolte dal 18 al 21 aprile presso il Villaggio per la Terra a Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio a Roma. Inoltre, dal 18 al 20 aprile si è tenuto il Festival dell'Innovability presso la Casa del Cinema nella capitale.

La Wild Life Protection ospite a Torino

Le celebrazioni di quest'anno hanno anticipato il G7 Clima, Energia e Ambiente di Torino, fissato per il 29 e 30 aprile. Nel capoluogo piemontese sono stati organizzati due eventi di rilievo, sostenuti dalla Regione Piemonte e ospitati nell'Environment Park, un parco tecnologico storico dedicato alle tecnologie ambientali: "Pace e Ambiente", un incontro interculturale e interreligioso che ha coinvolto leader religiosi e culturali provenienti da diverse parti del mondo, e gli "Stati generali dell’ambiente per i giovani".

L'unica associazione ambientalista invitata al laboratorio internazionale sul futuro sostenibile durante questo evento è stata la Wild Life Protection ETS. Quest'ultima ha recentemente concluso con successo l'Expo della Sostenibilità, tenutosi ad Alba durante il primo fine settimana di aprile.

Durante l'evento, i partecipanti si sono divisi in cinque tavoli tematici, ciascuno introdotto da un breve speech ispirazionale di un esperto di materia. Le discussioni hanno riguardato la gestione e l'azione climatica, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, l'economia circolare e le azioni di sostenibilità alimentare.



Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha presenziato esprimendo parole di sostegno e incoraggiamento ai numerosi giovani presenti.

"Abbiamo avuto l'opportunità di elaborare un documento che sarà presentato ai sette Ministri dell'Ambiente durante il prossimo G7 Ambiente a Venaria Reale, un traguardo significativo per la nostra associazione, anche se non rappresenta certo la fine del percorso", ha dichiarato il presidente della Wild Life Protection ETS, Stefano Alessandria.

Alessandria ha condiviso il suo punto di vista in due interventi su Raiplay, insieme al Ministro dell'Ambiente e al Presidente della Regione Piemonte, sottolineando il ruolo e la volontà dei giovani nel promuovere il cambiamento globale a favore dell'ambiente: "Noi giovani siamo qui e siamo pronti a collaborare con tutte le altre parti interessate in questa grande e cruciale battaglia".

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che aveva partecipato all'Expo della sostenibilità ad Alba nel 2023 e ha inviato un video messaggio di sostegno per l'edizione del 2024, ha ribadito l'impegno per un futuro di decarbonizzazione.



"Un punto di orgoglio per noi è stato poter condividere il modello dell'Expo della Sostenibilità all'Environment Park, confrontandoci con oltre un centinaio di giovani e professionisti del settore. Questo dimostra ulteriormente che il nostro lavoro finora ha preso la direzione giusta", ha sottolineato il presidente della WLP.



Il dossier

Il dossier dell’Expo della Sostenibilità, un documento di 60 pagine, rappresenta un'analisi approfondita dei risultati raggiunti durante l'evento ed è stato reso pubblico da poche ore.



Il dossier sintetizza e approfondisce le quattro tematiche chiave su cui si è incentrato l'evento: educazione, esposizione, conferenze e live.

Questo lavoro meticoloso è fondamentale per una chiara comprensione e interpretazione dei risultati ottenuti. Attualmente, l'Expo gode del sostegno di importanti sostenitori, i quali nutrono speranze concrete per la realizzazione del progetto "+Futuro". Tra questi, figurano Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Giuseppe Tardivo, membro del consiglio di indirizzo della Fondazione CRT, Francesco Cappello, vicepresidente della Fondazione CRC ed Emanuele Bolla, assessore del Comune di Alba.



“L’Expo è un programma ambizioso volto a introdurre innovazione, conoscenza e pragmatismo nel tessuto socioeconomico contemporaneo - si legge ancora nel dossier - . Il cammino verso il "futuro" auspicato è impervio e richiede uno sforzo collettivo di vasta portata. Qui nasce il concetto cardine dell’Expo della Sostenibilità: un luogo in cui imprese, istituzioni, pubblico e tutti coloro che condividono la speranza di un cambiamento, possano dialogare, scambiare idee e opinioni, e soprattutto educare e sensibilizzare sulle tematiche ambientali. Tale iniziativa testimonia l'enorme impegno profuso da tutte le parti coinvolte.Di conseguenza, l’Expo si configura come un faro per il mondo della sostenibilità, mirante a espandere i propri orizzonti. Possiamo affermare con soddisfazione che, con l'edizione di quest'anno, abbiamo compiuto un passo di rilievo verso il traguardo finale, frutto dell'impegno non solo del Wild Life Protection ETS, ma anche di tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo dell'iniziativa”.

La versione completa del dossier sarà consultabile sui siti: www.expodellasostenibilita.it e www.wildlifeprotection.it