Qualità dell’aria: a Mondovì semaforo antismog sempre spento da settembre ad aprile

Si è concluso lo scorso 15 aprile il consueto monitoraggio della qualità dell’aria effettuato dall’Arpa Piemonte in seno al protocollo antismog introdotto dalla Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R) n. 9-2916 del 26 febbraio 2021. Un’iniziativa volta a verificare la salubrità dell’aria urbana, disincentivando la circolazione automobilistica in caso di accensione dell’apposito codice semaforico.



Due, in particolare, i livelli di allerta: arancione, con una media giornaliera del superamento del valore di 50 ug/m3 per tre giorni consecutivi a partire dal giorno di controllo; rosso, nel caso di previsione del superamento del valore di 75 ug/m3 (pari ad 1.5 volte il valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi a partire dal giorno di controllo.



Nella città di Mondovì, la cui centralina di rilevamento è posizionata in via di Borgo Aragno angolo via Torino, il semaforo è sempre rimasto spento durante l’intero periodo di monitoraggio (15 settembre - 15 aprile), certificando quindi una buona qualità dell’aria come hanno voluto sottolineare il sindaco e l’assessore all’Ambiente.