Racconigi si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori

Il Comune di Racconigi propone un momento di riflessione e musica mercoledì 1 maggio per celebrare la Festa dei Lavoratori. Appuntamento dalle ore 16:30 alle 19:30 sotto l’ala mercatale.

Durante il pomeriggio è in programma un Dj set con Narchiso, Mr. Isma + Band e Denaro, oltre ai saluti istituzionali delle autorità presenti. Sono previsti anche interventi sul tema del lavoro da parte di Domenico Calabrese (Fiom) e Corrado Denaro (Fillea).

“Il lavoro è un diritto fondamentale, sancito nel primo articolo delle nostra Costituzione, e deve essere garantito, valorizzato e protetto –commenta il vicesindaco di Racconigi Alessandro Tribaudino, con delega alle Politiche Sociali- In un periodo complesso come quello attuale, dove le incertezze globali, gli aumenti dei prezzi delle materie prime e le difficoltà nelle catene di approvvigionamento colpiscono direttamente le tasche dei lavoratori e delle loro famiglie, il nostro impegno come Amministrazione locale deve essere quello di lavorare senza sosta per attutire questi impatti, supportando chi è più vulnerabile e garantendo che le politiche sociali siano efficaci e inclusive”.

E conclude: “Con l’avvicinarsi di questo giorno di celebrazioni desidero ricordare anche l'importanza della sicurezza sul lavoro, un diritto per il lavoratore e un dovere per chi la deve garantire. Purtroppo, nonostante gli sforzi continui di istituzioni, parti sociali e imprenditori, gli infortuni sul lavoro restano una realtà tutt’oggi molto dolorosa. Ogni incidente è un monito a non abbassare mai la guardia, a rinnovare il nostro impegno per ambienti di lavoro più sicuri e a garantire che ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo al termine della giornata lavorativa”.