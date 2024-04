"Premio inedito colline di Torino", tra i finalisti il giovane musicista saviglianese Jego

Il Comitato organizzatore del “PREMIO INEDITO COLLINE DI TORINO” annuncia i finalisti selezionati dalla giuria in questa edizione 2024.

La competizione ha attirato un numero straordinario di opere letterarie, rendendo la nomina dei finalisti un compito arduo e stimolante.

Tra una vasta gamma di stili, generi e voci, i candidati alla finale rappresentano il meglio della creatività e della maestria letteraria.

Quest’anno risulta selezionato nella sezione “Testo Canzone” Jego, alias Nicola Banchio, nato a Savigliano ma residente a Cuneo.

“Jego” si inventa anni fa nella testa di Nicola. E’ l'unione di "Je" prima persona singolare francese ed "Ego". Le due parti, insieme, diventano Jego che sta a significare semplicemente me stesso.

Il suo progetto musicale nasce da un impulso primordiale: mettere in parole e musica le storie che permeano la vita, catturando l’essenza stessa dell’esistenza umana.

Tutto ha inizio nel maggio 2016, quando si è distinto come uno dei finalisti del concorso “Duel Cantautori”, organizzato da Federico Sirianni e Tiberio Ferracane presso le “Officine Corsare” di Torino. Ulteriore conferma – se mai ce ne fosse bisogno – del talento e della versatilità di questo artista nel trasformare le esperienze di vita in melodie avvincenti.

Il 2022 ha segnato un importante traguardo con l’uscita del singolo “Anche fossimo errore”, anticipazione dell’album “EMK”. Quest’ultimo è stato poi pubblicato a settembre dello stesso anno, portando il titolo “Radici”. Un lavoro che ha saputo raccontare le origini profonde da cui Jego trae ispirazione, mescolando sonorità e testi coinvolgenti.

L’ascesa ha toccato nuovi picchi nel 2023, quando si è esibito come artista di apertura per Elma Nolde, presso il teatro Magda Olivero di Saluzzo, il 17 febbraio. Ora guarda al futuro con passione e la conseguente determinazione.

I brani presentati in questi concorsi potrebbero far presto parte del suo nuovo progetto musicale. Prevede la formazione di un quartetto e l’incisione di una raccolta di canzoni prevista per l’inizio del 2025. Questo selezionato rappresenta la scrittura e la musica contemporanea. La sua inclusione è un tributo all’ impegno, talento e dedizione alla forma letteraria.

La 23° edizione del PREMIO INEDITO COLLINE DI TORINO si concluderà sabato 11 maggio alle ore 13.00 con la proclamazione dei vincitori all’Arena Piemonte del Salone del Libro di Torino e la premiazione alle 20.30 al teatro Vittoria di via Antonio Gramsci, sempre a Torino, attraverso la consegna dei premi e il reading dedicato alle opere dei vincitori.