Incontri di lettura per bambini alla biblioteca di Limone

La Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte organizza nel mese di maggio due incontri di lettura gratuiti per i più piccoli.

Si parte sabato 11 maggio alle 16 con l’appuntamento “A tu per tu con l’arte preistorica”, per bambini dai 5 anni in su che potranno assistere a una lettura animata a cui seguirà un laboratorio di incisione su carta.

Sabato 25 maggio alle 16 si terrà il secondo incontro dal titolo “Un mostro per amico”, consigliato dai 3 anni in su: ci saranno una lettura ad alta voce e un momento creativo dove i piccoli partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di un simpatico mostro con materiali vari.

L’ingresso a entrambi gli eventi è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite o via mail al seguente indirizzo: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.